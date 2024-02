Tragedia in un cantiere di Firenze, morti tre operai e ci sono anche tre feriti

Una comunità sconvolta questa mattina a Firenze. Una trave di cemento è crollata in un cantiere dove si sta costruendo un nuovo supermercato Esselunga, alla periferia della città. Il bilancio è già pesantissimo: 3 operai sono morti , tre sono feriti (ricoverati al Careggi, due in codice rosso e uno in codice giallo)e altri 2 sono dispersi. Le ricerche dei vigili del fuoco per i 2 operai ancora sotto le macerie ovviamente continuano, anche se fra grandi difficoltà.

Secondo quanto si sa al momento, il crollo della trave avrebbe provocato una sorta di effetto domino, portando al crollo del solaio e di altre travi.

Ma il dramma poteva essere ancora peggiore, perché sul luogo erano presenti circa 50 persone, come ha spiegato il Presidente della Regione Toscana Giani: “C’erano circa cinquanta persone nel cantiere.” – ha detto Giani- “Nella strada al lato c’era un pulmino che è ancora lì ed è stato un miracolo che il crollo non si sia riverso all’esterno coinvolgendo anche i bambini. I bambini sono stati portati tutti via”.

Sulla tragedia è intervenuta anche la Premier Meloni, che in questo momento si trova in Calabria, con un post attraverso i suoi social: “A nome mio e del governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo di una trave avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”.