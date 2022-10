Tragedia oggi in Sardegna dove una donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto dal terzo piano del reparto di ospedale dove era ricoverata. E’ accaduto a Sassari, allo “Stecca Bianca” di viale San Pietro, nella clinica di Pneumologia.

La donna era ricoverata da qualche giorno: il corpo è stato ritrovato nel cortile dell’ospedale. Sia per la polizia scientifica che per gli investigatori, come per l’azienda sanitaria, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio.