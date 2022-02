Tragedia di via Cadello, domenica protesta a Monte Claro contro le strade a rischio incidenti

Dopo la tragedia del piccolo Daniele Ulver falciato a 15 mesi sulle strisce pedonali in via Cadello da una moto pirata, scoppia la polemica in città sulle strade a rischio. Domenica mattina alle 9:30 la Critical Mass Cagliari organizza insieme alle altre associazioni quali la Ciclofficina Sella del Diavolo e Amici della Bicicletta Cagliari un sit-in di protesta in via Cadello, fronte ingresso Monte Claro, per la messa in sicurezza delle strade a rischio incidenti. “Dovutamente al rispetto per Daniele e per tutta la sua famiglia, piccolissima ultima vittima di un sistema di mobilità che penalizza gli utenti più deboli della strada rendendoli vittime di incidenti ormai all’ordine del giorno”, si legge nel comunicato diffuso sui social, “invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, con lo scopo di manifestare contro la mancanza di sicurezza nelle vie cittadine.

La Critical Mass si dissocia dalle parabole giornalistiche e dagli interessi dei palazzi, della visibilità e delle lotte incentrate esclusivamente sui social e da chi non è mai stato presente in strada a difendere i diritti di tutti. Non sono graditi politici, politicanti e persone che hanno altri scopi oltre il volontariato e il bene pulito per questa città. Di silenzio si muore, e noi viviamo per urlare il nostro dissenso”.