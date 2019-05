Tragedia di Sarroch, la rabbia del sindaco: “Ennesima croce, da 6 mesi silenzio assordante sulla nuova strada”

Sangue e una giovane vita che si spezza sulla Sulcitana, in quella Ss 195 teatro, purtroppo, di tante tragedia. L’ultima avvenuta nello scontro frontale tra due auto, la vittima è Aly Nguette, senegalese di ventotto anni, a Cagliari da tanto tempo insieme ai suoi genitori. Il sindaco di Sarroch, Tore Mattana, è furioso: “Questa ennesima tragedia avvenuta vicino a Villa d’Orri è la dimostrazione, purtroppo, dell’enorme mole di traffico in una carreggiata che è ancora strettissima. Si continua a morire nel silenzio generale, stiamo attendendo da novembre una soluzione al problema legato alla nuova impresa, che deve subentrare a quella fallita, per completare i lavori della quattro corsie. Sino ad oggi”, afferma Mattana, “nessuna notizia in merito, questa è una situazione ai limiti dell’incredibile e dell’assurdo”.

E il primo cittadino di Sarroch, nel porgere “le più sentite condoglianze ai parenti del ragazzo morto”, guarda quasi con paura il calendario. Tra tre settimane inizia ufficialmente l’estate: “È il periodo dell’anno nel quale, da sempre, il traffico automobilistico sulla Sulcitana subisce un’impennata, questa è una zona molto frequentata da turisti. Ripeto, la situazione è assurda, la croce odierna è l’ennesima prova che non si può più attendere un solo giorno, i lavori devono partire immediatamente”.