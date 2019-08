Tragedia di Nurri, “il piccolo Davide Agus non aveva la cintura di sicurezza”

Il piccolo Davide Agus, morto in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri sera a Nurri, poteva salvarsi? Il bimbo era seduto davanti, accanto al nonno. “In linea di massima la vittima viaggiava senza la cintura, sennò non ci sarebbe stato questo esito”, spiega il luogotenente Alberico Viscogliosi della caserma dei carabinieri di Isili, intervenuti sul luogo della tragedia. “Gli airbag della Panda si sono aperti, ma si sa che ‘lavorano’ in simbiosi con la cintura, se uno non la indossa si fa anche più male”. E, in questo caso, purtroppo, l’esito è stato il peggiore: il piccolo è andato “a sbattere contro il parabrezza”, riportando delle “ferite troppo gravi”. L’impatto tra la Panda guidata dal nonno materno e la Renault con al volante un ultraottantenne sarebbe stato causato da un’invasione di corsia da parte della macchina con a bordo anche il piccolo, almeno stando ai primi rilievi svolti dai militari.

Il nonno, Marcello Mulas, è stato sottoposto all’alcoltest e l’esito è stato negativo. “Sinora non c’è nessun provvedimento formale, i due mezzi sono stati sequestrati e dovrà essere svolta la perizia, disporla è compito del magistrato che ha in mano l’inchiesta”.