Tragedia della strada in Sardegna: moto contro Suv, muore un ragazzo di 24 anni. La vittima è Riccardo Dessì, un ragazzo di soli 24 anni di Sant’Antonio di Gallura. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale di San Pantaleo, in una delle zone più turistiche dell’Isola. Non ha avuto scampo il ragazzo che guidava la moto nel terribile impatto con un Suv, una Range Rover. Inutile anche l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco, salvarlo è stato impossibile.