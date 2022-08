Tragedia alle Dune di Porto Pino, turista di 49 anni si tuffa e muore

Tragedia nel pomeriggio nella spiaggia delle Dune a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. Un turista di 49 anni è annegato pochi minuti essersi tuffato in mare: probabilmente colto da un malore, non è riuscito a dare l’allarme in tempo. Alcuni dei bagnanti presenti in spiaggia, dopo averlo visto galleggiare, si sono tuffati e hanno provato a salvarlo, riportandolo a riva, ma ormai era troppo tardi. Inutili anche i soccorsi dei medici del 118 arrivati con l’elisoccorso, che hanno provato a rianimarlo ripetutamente con una serie di massaggi cardiaci. Sul posto carabinieri e guardia costiera stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.