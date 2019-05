Tragedia all’asilo nido: bambino di un anno muore nel sonno. Inutili i soccorsi, salvarlo è stato impossibile: il piccolo non accusava alcuna patologia, la tragedia è avvenuta a Roma. Le educatrici quando sono andate a risvegliare il bimbo dopo il riposo pomeridiano, lo hanno trovato col cuoricino che non batteva più, senza vita. La tragedia avvenuta all’asilo nido Pastrocchi e scarabocchi in via della Marrana all’Appio.