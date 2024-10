Tragedia ad Avellino, bimba di due mesi muore nel sonno : la mamma è ai domiciliari per droga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato probabilmente un rigurgito a soffocare nel sonno una bimba di soli due mesi a Lioni, in provincia di Avellino. A dare l’allarme i genitori della piccola, la cui mamma è agli arresti domiciliari per droga. I soccorsi, accompagnati dai Carabinieri, non hanno potuto far nulla per salvare la piccola. Non essendo ancora chiari i motivi della morte della bimba, è praticamente certo che la Procura di Avellino deciderà per effettuare l’autopsia e avere certezza di ciò che possa essere accaduto. Al momento si esclude che qualcuno possa aver fatto del male alla bimba e si propende per un tragico incidente. Le indagini di rito sono, ovviamente, solo agli inizi.