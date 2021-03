Tragedia a Taranto, sgozza la moglie e la suocera e scappa: sessantenne ricercato

Due donne sono state uccise a Massafra, comune nel Tarantino. Il duplice omicidio, avvenuto intorno alle 18 in un appartamento in via Da Vinci, sarebbe stato commesso dal un uomo che avrebbe ucciso moglie e suocera con un coltello. L’omicida è fuggito ed è attualmente ricercato. Le due donne sono state trovate in stanze diverse dell’appartamento. La strada è stata chiusa al traffico dai carabinieri.

A quanto si apprende, l’uomo di 61 anni che come professione si occupa di potature di alberi e piante e non ha precedenti penali, dopo aver tolto la vita alla moglie di 65 anni e alla suocera di 91 ed aver tentato di compiere gesti autolesionistici, avrebbe dato l’allarme alle forza dell’ordine prima di dileguarsi con la sua auto, lasciando le vittime in una pozza di sangue.

