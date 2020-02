Tragedia a Sinnai, trovato morto il 53enne scomparso da un giorno

Antonello Angius è morto. Il 53enne scomparso ieri dalla sua casa di Sinnai è stato trovato senza vita, riverso in una pozzanghera nella zona di Sant’Isidoro in via Is Mizzas. I Vigili del Fuoco avevano preso appuntamento con i suoi parenti, proprio per compiere una perlustrazione: la madre e la sorella avevano anche lanciato un disperato appello su Casteddu Online: “Aiutateci a trovarlo”. Pochi minuti fa, la tragica scoperta: sul posto stanno intervenendo anche i carabinieri della stazione cittadina.