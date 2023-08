Tragedia a Sant’Antioco: ragazzino muore per un malore improvviso

Tragedia a Sant’Antioco. Un ragazzino di 12 anni è morto all’ospedale Cto di Iglesias per un malore improvviso. Giovanni Luigi Sciascia, questo il nome del piccolo che ieri mattina si è recato nel reparto di Pediatria dell’ospedale sulcitano per un grave malore. La notizia, con maggiori dettagli, sul quotidiano L’Unione Sarda, oggi in edicola. Giunto in reparto ha perso conoscenza e poi è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Vani tutti i tentativi di rianimazione. Sconvolta dal dolore la comunità della cittadina sulcitana. Secondo i familiari non gli erano mai state diagnosticate patologie. È stata disposta l’autopsia per indagare sulle cause della tragedia.