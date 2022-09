Tragedia a San Vero Milis, auto travolge un ciclista di Cagliari: addio a Stefano Cancedda

Tragedia a San Vero Milis. Un’auto ha travolto un ciclista e l’ha ucciso. L’incidente alle 19 sulla strada provinciale 10, all’altezza del km 11 in direzione di marcia Riola-Putzu Idu. Un uomo alla guida di un’Audi A 3 grigia, non si è accorto, probabilmente perché abbagliato dal sole in fase calant,e della presenza di un ciclista e lo ha tamponato con la parte anteriore destra facendolo cadere a terra. La vittime è Stefano Cancedda, classe 1986, ingegnere, celibe, nato a Cagliari ma residente in provincia di Brescia. L’uomo è morto sul colpo.