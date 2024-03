Tragedia a Roma: medico sardo travolto e ucciso da un automobilista ubriaco

Incidente mortale nel centro di Roma dove un runner è stato travolto e ucciso mentre usciva dal parco di villa Borghese. Secondo i quotidiani locali, aveva 37 anni ed era uno specializzando in Medicina, nato in Sardegna e la sua famiglia sta arrivando a Roma per procedere con il riconoscimento.

A bordo dell’auto che ha travolto il medico, un ragazzo romeno di 26 anni, accompagnato all’ospedale per gli esami di rito sull’eventuale assunzione di alcol e droga è risultato positivo all’alcol test. Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il 26enne a bordo di una Bmw proveniva da piazzale Brasile quando, per cause in fase di accertamento, non è riuscito ad evitare il pedone che era appena uscito dal parco di villa Borghese probabilmente dopo aver fatto jogging.

Da capire se la vittima stesse attraversando la strada correndo e perché l’automobilista non sia riuscito a fermarsi prima di investire l’uomo, uscito da un alloggio del centro per un allenamento serale nel parco.