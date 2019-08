Tragedia a Muravera, muore mentre fa il bagno nella spiaggia di Feraxi. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare: un malore lo ha stroncato sotto gli occhi di tanti bagnanti in una delle spiagge più belle del Sarrabus. Sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri che ne hanno potuto constatare solo il decesso. Ancora non sono state rese note le generalità della vittima.