Tragedia a Florinas, 82enne muore schiacciato da un albero

Stava tagliando con una motosega dei rami da un albero della sua abitazione, per fare legna in vista dell’inverno, quando è stato colpito da un tronco. L’allarme è stato dato subito da un’altra persona che era con lui: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provato a rianimare l’anziano – un pensionato di ottantadue anni – ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere dopo pochi minuti. La tragedia si è consumata verso le dieci del mattino. Nemmeno un graffio, fortunatamente, per l’uomo che stava aiutando l’anziano a raccogliere la legna.