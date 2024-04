Tragedia a Dorgali, frontale fra auto e moto: muore un 19enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Dorgali. Nello scontro fra una moto e un’auto è morto un giovane di 19 anni, A.P., residente proprio a Dorgali. Il dramma si è consumato nella circonvallazione nord, nella zona alta del paese. Dopo l’allarme sono scattati i soccorsi e in zona sono arrivati 118 e carabinieri.

È stato allertato anche un mezzo dell’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare la vita al giovane è purtroppo risultato vano. L’incidente si è verificato in via Enrico Fermi per un incidente stradale dove, per cause in corso di accertamento, la moto ha impattato frontalmente con un’auto. Il forte impatto è purtroppo stato fatale per il conducente della moto.