Tragedia a Cosenza, una bimba di 2 anni è in coma per aver ingerito marijuana: arrestato il padre 

È attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Annunziata di Cosenza la bimba di soli 20 mesi che ha assunto accidentalmente marijuana in casa. A rivelarlo gli esami tossicologici sulla piccola, che non hanno lasciato dubbi sul fatto che la bambina avesse assunto delle droghe. Sono stati i genitori della bimba a portarla al pronto soccorso e dopo alcuni accertamenti da parte delle forze dell’ordine si è scoperto che il padre era già stato attenzionato per droga e reati affini. A confermare le responsabilità del padre della piccola la perquisizione effettuata da parte della polizia in casa della famiglia. Adesso l’uomo si trova agli arresti domiciliari.