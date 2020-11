Tragedia a Cagliari: sale su una scala per cambiare una lampadina, cade e muore. Ecco chi era la vittima: si chiamava Giancarlo Cogoni, aveva 84 anni, cagliaritano. Sul posto i carabinieri della stazione di Villanova: il terribile evento è accaduto in via Alghero, l’uomo è morto praticamente sul colpo dopo la fatale caduta dalla scala. Una fatalità drammatica, visto che l’anziano ha perso la vita semplicemente per cambiare una lampadina.