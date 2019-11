Tragedia a Cagliari, moto fuori strada in via Torricelli: muore un giovane

Incidente mortale nella notte a Cagliari. Verso mezzanotte, uno scooter Yamaha con a bordo due giovani, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada in via Torricelli. Un giovane di 29 anni, Giampiero Belfiori, è praticamente morto sul colpo. I soccorritori del 118, intervenuti dopo pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Accanto a lui, per terra, un altro giovane, un ragazzo di 18 anni: è stato trasportato al Brotzu, le sue condizioni sono gravissime. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’ordine.