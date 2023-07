Tragedia a Budoni, nel cuore del turismo sardo: 50 enne muore mentre corre in strada. Un turista straniero è stato vittima di un malore fatale mentre faceva jogging nelle vie di Budoni, in una delle zone più belle delle coste sarde. Inutile l’intervento dell’ambulanza del 118, per diversi minuti i medici hanno provato a rianimare lo sfortunato turista, ma non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un’altra tragedia dovuta probabilmente anche al caldo, dopo quelle dei giorni scorsi.