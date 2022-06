Guerra al traffico sulla litoranea tra Quartu e Villasimius, maxi rotatoria allo svincolo per Solanas

Una nuova rotatoria allo svincolo tra Castiadas, Villasimius e Solanas per fluidificare il traffico. E barriere laterali per impedire il crollo dei detriti sulla provinciale 17. Ok del sindaco Truzzu al progetto della Città metropolitana “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada litoranea di valenza turistica Quartu Sant’Elena-Villasimius”.

La strada che collega i comuni di Quartu, Maracalagonis, Sinnai e Villasimius ha 2 problemi principali da risolvere: nei tratti privi di protezione è frequente il crollo di detriti sulla strada, dovuti al dilavamento di rocce e terra, che mette a rischio la sicurezza dei veicoli in transito. E c’è poi l’intersezione tra la SP 17 e la SP 20, allo svincolo Solanas – Castiadas – Villasimius, dove l’innesto tra le due strade è garantito attualmente da un’intersezione a raso, dotata di tre isole divisionali che convogliano le correnti delle auto che comporta, per la sua conformazione, forti rallentamenti del traffico veicolare.

La Città metropolitana ha deciso di mettere mano alla strada e ha approvato un intervento diviso in due lotti: uno riguarda la messa in sicurezza e la manutenzione della Strada provinciale 17 (lotto 1), e l’altro la realizzazione della rotatoria per l’innesto SP17-SP20 Solanas-Castiadas (lotto 2).

Gli interventi previsti nel Lotto 1 riguarderanno la messa in sicurezza della strada litoranea dal tratto di Salmagi al raccordo tra la SP17 e la SP 20, dove si interverrà nei tratti laterali privi di protezione realizzando una banchina carrabile, di larghezza fino ad 1,50 m, dotata di muretto di protezione per limitare il dilavamento delle rocce e il crollo dei detriti nella strada.

Per quanto riguarda il lotto 2 è prevista la realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la SP17 e la SP20, in sostituzione dell’attuale svincolo Solanas – Castiadas – Villasimius, dotato di tre isole divisionali, che non permette la fluidità del traffico, imponendo una eccessiva riduzione della velocità dei veicoli in transito dovuta anche alla scarsa visibilità in prossimità dell’innesto.

Avrà un diametro esterno pari a 40 m, in congruenza con quelle già presenti sullo stesso ramo stradale (Kala e Moru e Is Canaleddus). Verrà inserita anche la sistemazione di due fermate del pullman, prive di golfo di fermata e di sosta e di pensiline per gli utenti.