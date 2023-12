Traffico impazzito a Quartu, 25 minuti per attraversare viale Colombo: automobilisti imbottigliati

Traffico nel caos in pieno centro città a Quartu. In un mercoledì sera senza grossi eventi ci sono voluti ben venticinque minuti per attraversare tutto il viale Colombo, facendo ovviamente i conti con i semafori. All’inizio si pensava che il rallentamento fosse legato a dei lavori in corso in viale Marconi. Invece, a quanto pare, sembra trattarsi di alcuni cantieri in corso nel rione dei musicisti, tra via della Musica e le tante viuzze che sfociano nel lungo viale che collega il Poetto con la rotonda del viale Marconi. Una situazione incandescente andata avanti tra le diciotto e le diciannove, poi il traffico è tornato regolare.