Tra le antiche rovine di Nora una sfilata di moda, il parco archeologico diventa una passerella a cielo aperto

Pula – Tra le antiche rovine di Nora una sfilata di moda internazionale che si svolgerà le prossime settimane: grandi preparativi per la fashion style che vedrà il parco archeologico trasformarsi in una elegante passerella. Dettagli ancora “blindati”, quel che è certo è che il parco di Nora aprirà le porte al grande evento di carattere internazionale che si terrà nelle prossime settimane: per permettere l’allestimento degli spazi messi a disposizione dell’appuntamento, il tour tra le rovine dell’antica città, da oggi sino al 3 luglio, potrebbe subire alcune variazioni. Dal Comune spiegano come, per venire incontro ai visitatori, siano state previste alcune disposizioni: “Gli orari di apertura e chiusura del sito non subiranno alcune variazione, tuttavia, per consentire agli operai di completare l’allestimento che garantirà a Nora una grande visibilità, il percorso delle visite guidate potrebbe subire qualche modifica”.

Un viaggio nel tempo è quello che si percorre calpestando le antiche vie della città che si affaccia sul mare, templi e mosaici, ancora quasi intatti, trasmettono l’idea dello splendore che dominò la scena nei secoli in cui fu uno dei maggiori centri della Sardegna di età fenicia, punica e romana: con cura e rispetto del luogo, tra circa un mese, sarà il palcoscenico per uno degli eventi che sposerà il connubio tra moda, arte e cultura, mix perfettamente collaudato e di grande successo in tutte le capitali dell’alta moda e che troverà spazio anche nel comune della Città Metropolitana di Cagliari.