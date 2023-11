Tra Cagliari e Capoterra il mare si mangia la statale 195

L’ultima mareggiata ha portato via con se una lingua riservata alla sosta ma la paura che, la prossima volta, possa cedere parte della carreggiata, è reale. Gli operatori dell’Anas hanno evidenziato e messo in sicurezza la nuova ferita inferta dalla furia delle onde, un fatto che già in passato si era presentato e che, questa volta, nemmeno le pietre posizionate come protezione sono servite per fermare il processo di erosione. Tra gli abitanti dei centri maggiormente interessati, la preoccupazione è tanta: “Comunque, a mio giudizio, è ora che tutti gli abitanti della litoranea si muovano e facciano sentire una pressione continua su chi deve assicurare la percorribilità in sicurezza della strada. Altrimenti a breve ci ritroveremo a dover impiegare un’ora per andare e tornare da Cagliari, perché saremo costretti a passare da Macchiareddu e a percorrere l’orribile strada delle Saline Contivecchi, ancora più pericolosa di questa” esprime un cittadino. Il tratto interessato è tra il chilometro 6 e 7, il litorale è letteralmente sparito e il mare arriva sino alla carreggiata. Nel tratto interessato è stato posizionato il guard-rail e la rete arancione da cantiere, si invita a percorrere il tratto di strada interessato con prudenza.