TOYS CENTER TORNA A SESTU

Oggi 9 maggio 2019 Toys Center, la più grande catena di negozi in Italia dedicati al mondo dei giocattoli, inaugura un nuovo centro a Sestu, a soli pochi chilometri dal capoluogo sardo.

Oltre 1000 mq di spazio espositivo e un vastissimo assortimento di giocattoli dei marchi più prestigiosi, oltre ad articoli per le feste, prodotti per la scuola, gadget, libri e tutto il necessario per giocare all’aria aperta e sulla spiaggia. La nuova sede si colloca all’interno del centro commerciale Turrinoa, in Viale Monastir, e garantisce ai suoi ospiti l’irrinunciabile comodità di un ampio parcheggio.

Il nuovo Toys Center rispetta e incarna i principi del brand che vuole essere un centro dedicato alla famiglia, un luogo che raccoglie sotto lo stesso tetto tutto ciò che incanta e diverte i più piccoli, un mondo dai tocchi fiabeschi per vivere insieme ai propri genitori momenti gioiosi e dove poter scegliere i giocattoli più apprezzati per continuare a divertirsi anche a casa.

“Quello di oggi rappresenta per noi un ritorno importante sul territorio cagliaritano – dichiara Cristiano Flamigni, Toys Center e Bimbostore Business Unit Director. Apriamo infatti in una location ancora più vicina al capoluogo sardo, cuore pulsante della regione, un luogo che sappiamo essere comodo per molti, perché il nostro obiettivo primario rimane quello di essere vicini alle famiglie e alle loro esigenze”.

In occasione della nuova apertura i clienti potranno beneficiare di importanti offerte e promozioni speciali, oltre a ricevere in omaggio un bellissimo pallone personalizzato Toys Center. Inoltre, dal 16 al 19 maggio una serie di eventi per divertire e allietare i pomeriggi dei più piccoli insieme alle loro famiglie.

Indirizzo nuova sede:

TOYS SESTU c/o Centro Commerciale Turrinoa

Viale Monastir Km 8.700

09028 Cortexandra, Sestu CA (c/o negozio PASSINPIU’)