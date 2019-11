Tour World Cup FIFA, le Coppe a Nuoro e Sassari

La mattina di giovedì 14 novembre i prestigiosi trofei erano a Nuoro all’ExMè in piazza Mameli, in un’esposizione preceduta dalla conferenza stampa. Accolti dal delegato FIGC Luigi Secci, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, il questore Massimo Alberto Colucci, insieme a Sandro Floris, delegato Coni Nuoro, hanno celebrato con il Patrocinio del Comune di Nuoro la presenza dei Trofei. Fra il pubblico una delegazione della Nuorese calcio del presidente Maurizio Soddu.

Il presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni ha commentato così la tappa barbaricina: ”Siamo a Nuoro grazie alla concessione del Presidente Cosimo Sibilia che ieri ha con noi celebrato il 60esimo anniversario della Lnd, regalando all’Isola un pezzo di storia”.

Nel pomeriggio le Coppe sono arrivate al Palazzo della Provincia di Sassari, offrendo uno scenario mozzafiato, con un altra conferenza stampa del FifaworldTour.

Alle ore 16.40 si è aperta la mostra con il dottor Pietro Fois (Amministratore straordinario della Provincia di Sassari) che ha speso parole di ringraziamento verso il Comitato Regionale FIGC Lnd: “La bellezza che l’evento ha portato sull’Isola rimarrà indelebile nella memoria dei tifosi”.

Il Presidente del CR Sardegna Gianni Cadoni ha messo l’accento sull’opera sociale del calcio: “Noi lavoriamo per aggregare. Non dimentichiamoci che chi ha vinto le coppe del mondo è stato un Dilettante. Sono orgoglioso e fiero di aver portato il tour per la Sardegna, sono state poche le regioni che l’hanno potuto offrire ai propri tifosi. Ringrazio il Presidente Cosimo Sibilia, sempre attento e puntuale nell’assicurare alla Sardegna la realizzazione di eventi di respiro mondiale.” È intervenuto anche Lucio Masia, delegato Coni Sassari: “Ringrazio per quanto il Presidente Cadoni ha fatto per l’Isola, il tour accresce la stima verso il CR Sardegna”.

Grandissima l’affluenza di un pubblico intergenerazionale nel post conferenza. Una fila che si è smaltita solo allo scadere dell’orario di chiusura. I trofei saranno a Sassari fino a domattina, venerdì 15 novembre, per poi arrivare a Olbia.