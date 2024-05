Tour per le europee: oggi Conte a Cagliari, mercoledì Elly Schlein in piazza Garibaldi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elly Schlein sarà a Cagliari mercoledì 29 maggio a partire dalle ore 18.30 in Piazza Garibaldi.

Partecipano Angela Quaquero candidata alle elezioni europee, e i candidati Sindaci , Massimo Zedda per Cagliari, Efisio Sanna Sindaco per Monserrato , Maria Barbara Pusceddu candidata Sindaco di Sinnai, Enrico Cocco per Samatzai e Maria Laura Manca candidata alla Presidenza della Municipalità di Pirri.

Mentre oggi Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è oggi al Teatro Doglio per il tour elettorale in vista delle elezioni europee e amministrative. Stamattina ha parlato a Sassari su quello che è stato definito un assalto degli impianti eolici in Sardegna.

“Non c’è stato negli anni passati un piano regionale, adesso bisogna cancellare il disastro fatto e lavorare per un piano di programmazione serio”, ha dichiarato l’ex premier, “ora la nuova amministrazione Todde sta lavorando a un piano in modo da perseguire una transizione ecologica assolutamente necessaria, quindi con investimenti in fonti rinnovabili, ma parlando con i cittadini, con i territori – ha aggiunto – rispettando il paesaggio e le risorse naturali di questa terra”.