Tortolì-Bari Sardo, ripartono i lavori nell’eterno cantiere sull’Orientale Sarda

Anas, ha consegnato i lavori di completamento del lotto 4 stralcio 2° della nuova strada statale 125 “Orientale Sarda”, tra Bari Sardo e Tortolì, in provincia di Nuoro. Il riavvio dei lavori costituisce un passo decisivo per il completamento dell’intero tracciato che consentirà collegamenti più rapidi e sicuri tra Cagliari e l’Ogliastra passando per il Sarrabus. La consegna all’impresa Salc arriva a seguito della risoluzione contrattuale con il precedente appaltatore e la rivisitazione del progetto esecutivo.

L`opera, che si sviluppa prevalentemente in rilevato e in viadotto, ha una lunghezza complessiva di 4,3 km, compreso il tratto di 233 metri, che si sovrappone al tronco precedente già ultimato (lotto 4, 1° stralcio). È costituito da una piattaforma stradale a carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia. Termina alle porte dell’abitato di Tortolì con una rotatoria (del diametro di 50 metri) che collega il nuovo tratto stradale alla ex SS 125, al braccio di accesso all’abitato di Tortolì e alla statale 125 in direzione Olbia.

La nuova strada, priva di accessi e intersezioni, garantirà standard di sicurezza più elevati. L’accesso ai principali punti di interesse abitativo e produttivo del territorio attraversato sarà garantito dalla deviazione della attuale statale 125 e dalla realizzazione di una viabilità protetta che permetterà l’accesso all’Istituto Professionale Agrario, costituita da una pista ciclabile e pedonale (di circa 650 metri) che fiancheggia la deviazione del vecchio tracciato

L’intervento, che prevede tempi di realizzazione di circa 2 anni, ha un valore complessivo di 40 milioni di euro di cui circa 28 destinati alla realizzazione delle opere oggetto del contratto di subentro stipulato col nuovo appaltatore.