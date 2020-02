Torre faro crolla sulla Ss 195, i testimoni: “Un uomo è vivo per miracolo” 

Una tragedia sfiorata. Difficile utilizzare altri termini per il crollo della torre-faro sulla Ss 195. Il gigantesco palo ha preso in pieno il parabrezza di una Suzuki guidata da un uomo. A a pochi metri di distanza, a bordo di un’altra macchina, c’era Valeria Loddo giovane di Capoterra: “Stavo facendo una ‘storia’ su Instagram quando, per puro caso, ho ripreso il crollo del palo. Ci siamo spaventati moltissimo, avrebbe potuto colpire la noatra auto. Il signore ha frenato giusto in tempo, tutta la parte davanti della sua Suzuki è stata presa in pieno”, racconta la testimone, in esclusiva a Casteddu Online. “Sì, penso davvero che si sia sfiorata un’assurda tragedia”.