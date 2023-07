Torre delle Stelle – Roccia deturpata con una scritta e dei colori: nuovo scempio ai danni della natura incontaminata da parte di chi, senza alcun rispetto, ha deciso di esprimere in malo modo la sua vena artistica. La località è quella di Genn’e Mari e tra quelle rocce si può arrivare solo in barca oppure passando da una villa situata in quella zona: chi ha deturpato il luogo, quindi, si è recato con tutto l’occorrente e l’intenzione di incidere qualche lettera e uno scarabocchio. A segnalare il fatto è un frequentatore del luogo che scrive: “Non so se siete a conoscenza del nuovo murale a Genn’e Mari”.

E ancora: “Speriamo venga rimosso al più presto”. Non è purtroppo il primo caso e, sicuramente, sarà nemmeno l’ultimo nonostante i numerosi appelli lanciati da parte di associazioni e istituzioni che invitano al rispetto e a segnalare chi viola le regole non solo morali bensì disciplinate dalle norme legislative. Una pratica troppo diffusa quella di usare la bomboletta spray dove capita, da contrastare fortemente poiché ciò che crea la natura è spettacolare così come è.