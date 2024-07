Torre delle Stelle, pericolo per due giovani sugli scogli di Cannesisa: feriti e soccorsi da un elicottero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Torre delle Stelle – Pericolo per due giovani sugli scogli di Cannesisa, feriti e soccorsi da un elisoccorso e due ambulanze: il salvataggio è avvenuto anche grazie all’equipe che si è calata dall’alto e ha imbragato uno dei due ragazzi e trasportato in ospedale. Tre operatori, precisamente, sono intervenuti per recuperare un giovane che si è fatto male nelle rocce: a dare l’allarme l’amico che, anch’esso, si è ferito nella medesima circostanza. Tempestivo l’intervento dell’elisoccorso e delle ambulanze che hanno richiamato l’attenzione dei tanti presenti, i quali hanno ripreso le scene del salvataggio. Trasportati in ospedale, i ragazzi non sarebbero in gravi condizioni.