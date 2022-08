Torre delle Stelle, guerra ai cafoni della spazzatura: in campo guardie private

Guerra a tutto campo ai sacchetti selvaggi nella nota località turistica dei Sud Sardegna. La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda schiera anche vigilanti di agenzie private e guardie ambientali. Installato anche un sistema di telecamere. “Cari Concittadini, turisti e villeggianti occasionali”, scrive la prima cittadina, “raccolgo le vostre rimostranze come sempre inviate a me personalmente e anche quelle che mandate sui media con una certa preoccupazione, che però scrivete da sempre, da anni e sempre le stesse che in parte abbiamo anche risolto.

Penso che il nostro comune di Maracalagonis a Torre delle Stelle, sta facendo e programmando tantissimi lavori in soli 18 mesi e non la ho mai trascurata ed è stata sempre attenzionata anche con la mia presenza in loco e le risposte al mio numero personale anche durante la notte e con servizi efficienti come il ritiro porta a porta, dotato di eco centro, Pulizia aree, appalto parco, bagnatura strade circa 18 mc di acqua al giorno che con caldo torrenziale potrebbero essere insufficienti, manutenzione strade sterrate, organizzazione sagre e feste ecc ecc.

Naturalmente è da riconoscere l’inciviltà delle persone che buttano sacchi dove capita ed è un fenomeno diffuso ovunque tanto che abbiamo dotato torre delle stelle di telecamere e stiamo perfezionando quello che è il servizio di controllo che attualmente a ranghi ridotti con soli 2 agenti non è del tutto ottimale.

Abbiamo cercato di sopperire anche con Vigilpool perché potessero anche loro controllare aree pubbliche e sacchetto selvaggio.

Attualmente riconosco anche le carenze di un servizio di rifiuti che ormai ha un contratto in scadenza ed è vecchio e inadeguato e quindi dovremmo aggiornarlo alle esigenze attuali con il prossimo appalto e lo vorrei discutere proprio con voi frequentanti i villaggi e residenti in modo che possiate già farmi presente quali servizi migliorativi vorreste apportare.

Allo stato attuale abbiamo la compagnia Barracellare e le guardie ambientali con tanto di decreto prefettizio che svolgeranno mansioni di agenti di polizia stradale nelle strade, nelle spiagge e in tutto il territorio con un’attività di controllo e repressione di tutti gli illeciti riscontrati.

Quindi a breve dopo le feste vi comunicherò data, ora e luogo per un incontro con tutti voi e alle associazioni aperto e pubblico gestito da un moderatore.

Continuerò in questi giorni a fare sopralluoghi accurati e verificare le carenze nella nostra località di Torre delle Stelle”.