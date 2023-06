Torre degli Ulivi, muore per un malore nel dramma della solitudine: un 52enne era deceduto da giorni

Torre degli Ulivi – Rinvenuto morto a letto in casa da dei parenti un uomo di 52 anni: il corpo, in avanzato stato di decomposizione, non presenta segni di violenza. Si presume sia deceduto per cause naturali. Il fatto è avvenuto oggi: l’uomo giaceva nel suo letto, forse un malore lo ha colpito durante il sonno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato che il decesso è avvenuto diverso tempo fa. Il cadavere, infatti era già in avanzato stato di decomposizione. Non sono presenti segni di maleficio, si presume quindi una morte per cause naturali.