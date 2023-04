Torna il Potter Day Sardegna, due giorni a Cagliari nel mondo incantato dei maghi

Dal 22 al 23 aprile 2023, dalle 10 del mattino alle 8 di sera, il quartiere fieristico di Cagliari ospita il Potter Day Sardegna, storica e originale convention per maghi giunta alla sua quinta edizione. Stamani l’Assessore alle Attività Produttive e Turismo Alessandro Sorgia e l’organizzatrice dell’evento, Valentina Scanu, hanno presentato il programma.

“Dopo il successo dello scorso anno, con le circa 7/8000 presenze stimate anche in questa edizione, il Potter Day Sardegna è una straordinaria opportunità di promozione per la Città di Cagliari”, ha introdotto Sorgia. “Eventi come questo, sono fondamentali per il processo di destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Si parte dunque sabato 22 aprile. Sul palco la voce italiana di Severus Piton, Francesco Vairano. Il 23 aprile, sarà il turno di Sean Biggerstaff, capitano della squadra di Quidditch Griffondoro.

Gli appassionati delle avventure del celebre mago ideato da J.K. Rowling avranno la possibilità, all’interno dei cinque padiglioni della Fiera, di scoprire, giocare ed immergersi tra scenografie, spazi per quiz e spettacoli, figuranti, djset, aree virtuali ed escape room.

Venti gli operatori del settore che contribuiranno ad animare questo Potter Day, per 1500 metri quadrati espositivi interni e 10 laboratori.

Inoltre, “ci sarà spazio per il food a tema dove famiglie e appassionati potranno degustare magici cocktail analcolici, dolci e snack”. Queste le parole di Valentina Scanu, che ha concluso l’incontro di questa mattina di giovedì 20 aprile 2023, invitando tutti a partecipare numerosi.