Torna domenica 3 marzo la SoloWomenRun a Cagliari: la grande maratona delle donne tingerà di rosa la città.

C’è chi corre per passione, per professione o più semplicemente per tenersi in forma. E c’è invece chi macina chilometri spinto dallo spirito di solidarietà, per l’affermazione di diritti, della parità di genere e contro la violenza. E così domenica 3 marzo più di 12.000 donne coloreranno le vie Cagliari. Un vero e proprio fiume rosa, che anche questo 2024 farà registrare un altro record della SoloWomenRun. Fedele al suo dna, anche per questa 8^ edizione la corsa tutta al femminile sostiene iniziative benefiche legate alla salute e all’inclusione rivolte al territorio isolano attraverso il CharityGoal.

Patrocinato dal Comune di Cagliari, “questo evento rientra a pieno titolo all’interno del calendario condiviso “Feminas – Cagliari contro la violenza”, ha sottolineato l’assessora Marina Adamo. “Le donne di tutte le età che corrono domenica, lo fanno per rivendicare la dignità, la voglia di stare insieme, la voglia di fare squadra ed essere unite”, ha concluso l’esponente dell’Amministrazione comunale titolare delle Pari opportunità.

L’appuntamento per tutti è al quartiere fieristico di viale Diaz a Cagliari alle 8.30 del mattino. Appena il tempo di completare le ultime formalità, alle 9.30 si parte con la Open, una camminata di circa 5 chilometri, aperta a tutte e che non prevede una classifica, ma che prevede riconoscimenti per l’associazione Charity Goal più numerosa, il gruppo più numeroso e la partecipante più longeva.

Alle 11 comincia invece la Challenge, una corsa competitiva di circa 10 chilometri.

Il percorso avrà come punto di partenza e arrivo il piazzale interno alla Fiera di Cagliari. Si snoderà poi su un circuito di circa 5 chilometri che passa per le principali vie del centro cittadino, da ripetersi per 2 volte per le atlete impegnate nella prova competitiva Challenge, attraverso le vie: Diaz, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice, Roma e Diaz.

“La scelta del tracciato – ha spiegato Andrea Culeddu, organizzatore dell’8^ edizione della SWR2024 – è dettata dalla volontà di valorizzare Cagliari e il suo centro. Inoltre, di garantire un accesso agevole al percorso a tutte le partecipanti”.

Anche per la presidente della Commissione Pari opportunità, Stefania Loi, “la SoloWomenRun è una manifestazione all’insegna della solidarietà femminile, accompagnata sempre da tanti uomini che l’affiancano e supportano, per mettere insieme solidarietà, salute e sport”.

All’incontro con i giornalisti di questa mattina di martedì 27 febbraio a Palazzo Bacaredda anche Sergio Lai, Pietro Casu e Alexa Leinardi, rispettivamente presidente Fidal sardegna, presidente UISP Cagliari e vicepresidente ASD Cagliari Atletica Leggera che hanno evidenziato una volta di più la valenza della SWR nel panorama sportivo e sociale regionale e non solo.