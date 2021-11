Torna dal Sudafrica e contagia tutta la famiglia: la pericolosa variante Omicron è arrivata in Italia

Sequenziato il primo caso di variante Omicron in Italia. Si tratta di un cittadino, in isolamento in Campania, risultato positivo dopo esser rientrato dal Mozambico, che avrebbe contagiato tutta la famiglia.

“Nell’ambito delle attività di sequenziamento genomico Sars-CoV-2 della rete coordinata dall’Iss è stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variant of concern (VOC) e definita ieri da Oms come “omicron” – scrive l’Iss in una nota -. Il campione è in fase di ulteriore conferma per avere l’assegnazione definitiva del lignaggio che per questa VOC è il B.1.1.529. La possibilità di identificare rapidamente la nuova sequenza e di dare inizio immediatamente alle attività di contact tracing è stata ottenuta grazie alla presenza di alert sulla piattaforma Icogen che hanno riconosciuto immediatamente la presenza di alcune mutazioni chiave dimostrando l’efficienza della rete italiana di sequenziamento”.

Il genoma è stato sequenziato nel Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano da un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute.

Le inchieste epidemiologiche sono state svolte da ATS Milano e dalla ASL di competenza della Regione Campania. Intanto, Omicron continua a diffondersi in Europa dopo il primo caso isolato ieri in Belgio. Due casi sono stati identificati in Germania e altri due in Gran Bretagna, mentre in Olanda è scattato l’allarme per 61 persone di rientro dal Sudafrica tutte positive.

Secondo gli scienziati, la variante ribattezzata Omicron è la più pericolosa di sempre: presenta 32 mutazioni, è estremamente contagiosa ed è capace di sfuggire all’efficacia dei vaccini.