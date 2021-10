Torna a splendere il mondo dei matrimoni: premiate le 15 eccellenze della Sardegna

Dopo il buio del Covid, il mondo dell’industria nuziale sarda illumina l’oscurità del sottosuolo e si prepara alla risalita e a rivedere le stelle. A Iglesias nella galleria Villamarina delle miniere Monteponi e nella grotta di Santa Barbara, per l’occasione arredata e animata da un evento “gothic style”, sono stati incoronate giovedì sera nel corso dell’Italian Wedding Awards, le eccellenze del settore dei fiori d’arancio della Sardegna.

Una serata di gala, organizzata dalle event manager Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding che hanno fatto battere il cuore del Sulcis, per dare nuova linfa e slancio a un settore gravemente penalizzato dalle misure di contrasto all’epidemia sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo negli ultimi mesi.

I campioni sardi sono 15, uno per le diverse categorie, distinti per creatività, unicità e professionalità e andranno a sfidare i loro colleghi della penisola nella prossima finale per il titolo nazionale.

Ed ecco i vincitori della serata.

Per la categoria “Cake Designer” Manolo Fenza Pasticceria Eden di Cagliari, “Flower Designer” Giuseppe Pinna di Porto Torres, “Wedding Planner” Eventos di Silvia Sorcinelli di Lanusei, “Fotografia” Francesca Floris Fotografia di Nuoro, “Make Up” Moro Immagine di Selargius, “Wedding designer” Giuseppe Pinna di Porto Torres, “Bomboniere” Pot pourri di Guspini, “Sartoria Uomo” Sartoria Olimpic di Cagliari, “Abiti da sposa” Isola Sposa di Oristano, “Agenzia di viaggio” Benares Viaggi di Cagliari, “Balloon Art” Federico Onida Balloons Express di Cagliari, “Gioielleria” Diamanteria Iorio di Cagliari, “Hair Style” Moro Immagine di Selargius, “Abiti da cerimonia” Scelte d’Autore Sardegna di Cagliari, “Dj e live music” Antonio Piludu in arte Anthony Zella di Cagliari.

«Sono veramente contenta che questo evento si sia tenuto nelle nostre aree minerarie, e sono fiduciosa che l’evento avrà un ritorno importante dal punto di vista turistico e in questo caso sul turismo matrimoniale per cui grazie a Oggi Sposi», ha dichiarato la vice sindaca di Iglesias Claudia Sanna, «e sono lieta di aver conosciuto una società che si è sempre rapportata con me, ed è tenace, grintosa e determinata, crede nei progetti, sponsorizza e non si è fermata davvero neanche davanti alle tante difficoltà talvolta burocratiche che si possono frapporre, soprattutto quando si parla di siti minerari così importanti».

Un altro successo per Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, titolari di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, incoronate nel 2020 come le migliori referenti d’Italia all’Oscar del Wedding. «Per un giorno un luogo di sacrificio, lavoro e spesso di dolore si è trasformato in spazio di gioia e spensieratezza, ma soprattutto di condivisione e valorizzazione delle eccellenze della Sardegna», dichiarano le due imprenditrici, «dando il giusto riconoscimento a quelle che sono le meraviglie che la nostra amata terra deve condividere anche attraverso eventi e matrimoni».

«Sono questi gli strumenti adatti per la promozione turistica dei nostri siti come la Galleria Villamarina e la Grotta di Santa Barbara», sottolinea Attilio Usai, direttore delle concessioni minerarie, «e anche per continuare la manifestazione di pubblicità per le bellezze del nostro territorio. E’ una maniera corretta di portare avanti il discorso della loro valorizzazione. In seno a questa manifestazione sono stati visitati eccezionalmente luoghi per i quali gli accessi sono ancora in fase di autorizzazione e quindi limitati, come la visita ai luoghi di coltivazione, particolarità delle nostre miniere, che spero presto siano fruibili a tutti. C’è stata», conclude, « l’organizzazione di Oggi Sposi è stata ineccepibile, sono stati rispettati tutti i criteri sulla sicurezza, il livello è altissimo. La qualità non si discute, vista anche la premiazione e le professionalità di altissimo livello. Ringrazio il supporto di Iglesias servizi che, assieme all’organizzazione, hanno fatto sì che tutto andasse per il meglio».

La special night. Le miniere sono state il teatro dell’evento. Gli ospiti si sono radunati davanti ai cancelli della galleria Villamarina e, caschetto alla mano, si sono avviati verso la Sala dell’Argano, lungo un percorso di luci architetturali che illuminavano le rocce sotterranee, immersi in un concerto di note di strumenti ad arco, per la premiazione, magistralmente condotta da Anthony Peth, volto noto di Mediaset e Rai.

Hanno applaudito un’esibizione di danza classica rivisitata in chiave dark, dove le ballerine con ali nere e piume hanno rappresentato una “Morte del cigno” alternativa in un contesto unconventional. Mentre un soprano ha deliziato gli ospiti con “Amazing Grace” ed “Il fantasma dell’opera”.

Ospite d’onore della serata il make up artist dei vip Gennaro Marchese che a breve ritirerà un importante premio europeo alla carriera.

Dopo la premiazione, la serata è stata animata da un evento mozzafiato, sospeso tra realtà e misticismo. Al loro arrivo alla miniera di San Giovanni gli ospiti sono stati catturati dalle suggestioni create ad hoc per l’evento: 4 gabbie luminose e una sfera rotante luccicante hanno ospitato le coreografie di ballerini in esibizioni gothic style. Dopo un aperitivo di benvenuto, gli ospiti a bordo di un trenino, si sono trasferiti all’interno della galleria mineraria per 700 metri fino ad un ascensore che, attraverso un pozzo, li ha condotti in una grotta maestosa, accogliente e scintillante che ha lasciato tutti senza fiato

La serata è poi proseguita nella sala del treno dove gli ospiti sono stati travolti da altri allestimenti scenografici di impatto emotivo: tra grandi meduse nere che piovevano morbide dal soffitto disegnato da cieli di luce e lampadari sfavillanti e ancora morbide sedute, sofà d’epoca angoli relax e suggestioni gothic chic con angoli tematici.

Spazio a un maestoso back drop adornato da sculture di palloncini e non poteva mancare la sala più visitata della serata: la” dark room” dove tra tavoli, tappeti e cuscini neri, davanti ad un camino, si presentava maestosa la riproduzione di una bara, diventata immediatamente must per l’immancabile scatto ricordo.

Esibizioni di archi, sax e danza hanno regalato altra magia alla serata.

Tra degustazioni di profumati vini, eccellenze culinarie, dolci sublimi e cocktails creati per l’occasione, la serata è stata allietata dalla musica del dj che ha scatenato le danze fino a notte fonda.