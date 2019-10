Torbidità, escherichia coli e coliformi: cittadini preoccupati a Serramanna, l’acqua sa di fogna

Torbidità, escherichia coli e coliformi, in sintesi contaminazione fecale (acqua di fogna), è ciò che è stato rilevato dalle analisi dell’acqua della rete idrica serramannese. L’allarme era scattato la settimana scorsa in seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano l’odore sgradevole dell’acqua che usciva dai rubinetti. I risultati quindi hanno confermato la contaminazione.

ESCHERICHIA COLI

È una specie batterica termoresistente il cui habitat naturale è l’intestino umano e animale. La sua presenza è un indizio sicuro di contaminazione fecale.

COLIFORMI TOTALI

Sono diffusi nel suolo, nelle acque e nell’ambiente in generale e parte di loro sono ospiti abituali dell’intestino dell’uomo e degli animali. La loro presenza nelle acque destinate al consumo umano è da mettere in relazione a contaminazione d’origine fecale. Insomma, non proprio dei simpatici “amici” quelli che hanno infettato le acque potabili di Serramanna. Le cause della contaminazione, come ha spiegato l’amministrazione comunale, sono da attribuirsi “a uno sbalzo di pressione avvenuto la notte di giovedì 3 ottobre 2019, la tubazione di mandata in acciaio, esistente sotto la linea ferroviaria in corrispondenza del passaggio a livello di viale Matteotti, ha rilasciato particelle, che insieme a quelle sedimentate normalmente nelle reti idriche, sono entrate in circolo nei tratti di acquedotto della zona nord-ovest, dietro la linea ferroviaria. Queste particelle hanno determinato un particolare odore dell’acqua erogata esclusivamente alle utenze della zona della stazione ferroviaria”. Dal sopralluogo effettuato venerdì 4 ottobre 2019 dai tecnici del Comune, la tubazione in acciaio sotto la linea ferroviaria corrispondente al passaggio a livello di viale Matteotti è risultata deteriorata e quindi è stata immediatamente messa fuori servizio e sarà sostituita la prossima settimana.

I consiglieri di minoranza sono ancora preoccupati. “Il comunicato uscito ieri 10 ottobre – spiega Carlo Pahler – continua ad asserire bugie: << le notizie che sono state divulgate in questi ultimi giorni a mezzo stampa e su altri mezzi di comunicazione, non rispondenti assolutamente alla reale situazione che si è verificata>> e ancora <<Pertanto si ribadisce che in tutto l’acquedotto comunale è sempre stata erogata acqua idonea al consumo umano con valori rientranti nei limiti>>.

Ovvero anche di fronte all’evidenza di analisi, che confermano che l’acqua è stata contaminata, l’amministrazione non vuole ammettere la realtà dei fatti e continua a dire che tutto è apposto? Quali sono le conseguenze per chi ha ingerito quell’acqua? Quali sono i rischi?”