Topi e blatte nelle mense ospedaliere, in Sardegna i Nas ne segnalano 7

Al setaccio le mense ospedaliere e sanitarie della Sardegna, in particolare nelle province di Sassari e Nuoro. Su 27 ispezioni sette situazioni sono risultate irregolari e non conformi, per le quali sono state emesse cinque sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro e richiesti provvedimenti prescrittivi. Cinque persone sono state segnalate all’autorità amministrativa. I militari, guidati dal comandante Davide Volonterio, hanno verificato le condizioni igieniche e strutturali e l’attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e la corrispondenza ai vincoli contrattuali delle ditte assegnatarie.