Tonara, grande successo per la sagra del Torrone: 25mila visitatori in una “dolcissima” Pasquetta

Nonostante il forte vento di scirocco che ha sferzato l’Isola, oltre 25mila visitatori hanno partecipato alla quarantesima edizione della Sagra del Torrone di Tonara, impreziosita quest’anno dalla presenza di una delegazione cinese dell’Istituto Confucio di Pisache ha intrattenuto tanta gente con dimostrazioni di arti orientali quali calligrafia, kung fu dance e cerimonia del tè. La manifestazione organizzatada Comunedi Tonara, Pro Loco e Centro Commerciale Naturalesi è svoltaall’insegna delle più tipiche tradizioni del paese, a partire naturalmente dal prodotto che ne è fulcro dell’economia e sinonimo di bontà riconosciuto ovunque. Non sono mancatele esposizioni dei produttori e l’assaggio del torrone caldo appena preparato, con l’inconfondibile profumo di miele e frutta secca a percorrerele vie del paese accompagnando i visitatori fra le tante iniziative che della giornata. Tanta l’attenzione per i Sonaggios, campanacci di antichissima tradizione, e per gli allestimenti di artigianato locale. La figura di Peppino Mereu, celeberrimo poeta cui la sagra è dedicata fin dalla sua prima edizione, osservavail paese dai murales che compongono un vero e proprio percorso fra i luoghi cari allo scrittore.Diversi gli artisti di varie nazionalità che hanno voluto immortalare il poeta, fra loro anche il sardo Mauro Patta. Presso il Municipio hanno fatto bella mostra di sé gli abiti tradizionali, mentre nella Chiesa di Sant’Antonio sono stati esposti i paramenti sacri. Suggestiva lamostra che al Teatro Comunale le tessitrici hanno voluto dedicarea due donne fondamentali nella storia della Sardegna come Grazia Deleddae Maria Lai. Per tutta la giornata dal piazzale della Chiesa di Sant’antonioè andato in scena“Tonara, regno del torrone”, spettacolo di musica e folklore presentato da Giuliano Marongiuche ha visto alternarsi sul palco tanti artisti tra i quali i Tenoresdi Bitti e Piero Marras, che proprio a Tonara ha cominciato i suoi 40 anni di carriera ed oggi li ha ripercorsi senza dimenticare un omaggio a Peppino Mereu.

Soddisfatti il Sindaco di Tonara Flavia Lochee il Presidente della Pro Loco Fabrizio Pruneddu.

“Quest’anno oltre alle nostre tradizioni del torrone e dei campanacci abbiamo voluto dare un impulso culturale alla nostra sagra- ha detto il Sindaco di Tonara Flavia Loche – incrociando la Via della Seta con la Via del Torrone ma anche conferendo maggiore risalto alla figura di Peppino Mereu e al rione di Arasulèilluminato dai tanti murales”.

Il Presidente della Pro Loco Fabrizio Pruneddusi è invece soffermato sulle tante presenze: “Il tempo non ci è stato alleato ma abbiamo avuto una risposta più che positiva. Oltre 25mila persone hanno raggiunto Tonara quest’oggi affollando le bancarelle del torrone e delle altre prelibatezze della Sardegna, ammirando le nostre tradizioni e confermando l’importanza di questo appuntamento annuale”.