Tolti dal commercio posate, bicchieri e piatti in plastica. La scelta di Spesati.it, supermercato a domicilio

Entro il 30 Novembre 2019, il popolare supermercato online sardo Spesati.it, con consegna a domicilio entro le due ore, interromperà la vendita di prodotti monouso in plastica quali: posate, bicchieri e piatti. La drastica iniziativa nasce dalla necessità di dare un segnale forte al settore della grande distribuzione.

“L’unica azione concreta possibile, per salvare il patrimonio ambientale Sardo, è limitare la circolazione di prodotti monouso non biodegradabili – afferma Mario Sanciu, amministratore delegato di Spesati -. Speriamo che questo nostro piccolo segnale sia colto positivamente dai Big del settore alimentare, altrettanto sensibili alla materia, e dalle migliaia di clienti presenti nella regione Sarda.”

Lo scempio perpetrato all’ambiente dal mancato riciclo dei rifiuti, dalle discariche abusive, dalla plastica riversata sulle nostre coste, va affrontato subito e senza mezze misure. Gli interventi legislativi sono sicuramente auspicabili e ben accetti, ma non sufficienti: occorre un cambio di marcia immediato da parte di chi immette nel mercato tali prodotti. Per questo motivo, Spesati ha comunicato che sin da subito renderà non disponibili sulla piattaforma online tali prodotti, sostituendoli esclusivamente con alternative ecologiche.

Profilo aziendale:

Spesati.it è un supermercato online, di proprietà di Spesati SRL, nato a Olbia il 23 Gennaio 2017. Nei primi 30 mesi di start up si è affermato come leader del settore in Sardegna, dove conta oggi oltre 5.000 clienti e decine di giovanissimi collaboratori. Recentemente ha effettuato il primo test di scalabilità del business con l’apertura del servizio di consegna, anche entro due ore, nel mercato della provincia di Cagliari.