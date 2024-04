Guerra alle liste d’attesa in sanità, Todde: “Più soldi e interventi subito”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

la presidente della Regione Alessandra Todde dichiara guerra alle liste d’attesa in sanità. “C’è una situazione pregressa molto importante e bisognerà fare degli interventi strutturali, sia aumentando le risorse, ma soprattutto operando sulla riorganizzazione anche dei sanitari sui territori. Quella delle attese per le visite specialistiche è l’urgenza più importante che noi dobbiamo prenderci in carico”, dice a margine della giunta regionale in cui è stata nominata Luisanna Marras commissario straordinario per il comune di Cagliari dopo le dimissioni di Paolo Truzzu. “Abbiamo già fatto un primo passaggio relativo all’analisi delle risorse per capire se possiamo dotarci di fondi aggiuntivi da mettere sulle liste d’attesa e contiamo di avere i primi atti già nelle prossime settimane”.

Todde conferma poi che ci sono una serie di problemi relativi alla prenotazione delle visite specialistiche attraverso il cup, questione su cui l’amministrazione sta intervenendo. “Abbiamo verificato che era un problema di sistemi informativi e nella gestione delle prenotazioni, siamo in contatto con i tecnici perché si risolva il più in fretta possibile”, assicura la presidente.