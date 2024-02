Todde: “Felice di essere la prima presidente donna della Sardegna”

“Sono molto contenta e molto orgogliosa, credo si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna. Credo che questa sia la dimostrazione del fatto che la squadra c’è, è forte e coesa. Sono molto felice, anche perché sarò la prima donna presidente della Regione in Sardegna”. Non solo: Alessandra Todde, arrivata qualche minuto dopo l’una nella sede del comitato elettorale in via Dante a Cagliari per fare una dichiarazione a scrutinio ancora in corso, quando con 66 sezioni ancora da scrutinare poco più di 1500 voti la separano da Paolo Truzzu, sarà anche la prima presidente di Regione dei 5 stelle in Italia.

Silenzio assoluto dal comitato elettorale di Truzzu, dove nessuno ha né riconosciuto la vittoria dell’avversaria, né fatto altre dichiarazioni dopo quelle del deputato Sasso Deidda di questa mattina. Fratelli d’Italia, da quanto si apprende, darà battaglia con i ricorsi e chiedendo i riconteggi.