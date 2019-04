Tiziana Mori e Daria Derriu, ecco chi sono le due possibili capiliste del M5S alle Europee in Sardegna

Prime indiscrezioni sui capilista per il Movimento Cinquestelle alle Europee circoscrizione Isole. Da qualche giorno è iniziato il toto-candidati capilista alle Europee per il Movimento Cinquestelle. Nel Blog e sulla piattaforma Rousseau si parlava di super-competenti che appoggiassero le attività del Movimento 5 stelle, persone distintesi per meriti, titoli di studio (superiori alla Laurea) e note in vari ambiti, tra cui anche Università, sociale e cooperazione internazionale. Questi super-competenti sarebbero stati scelti come capilista direttamente da Di Maio per le Europee del 26 giugno. Dalla Sardegna nello specifico, terra molto litigiosa in ambito di candidature tra i pentastellati, in tanti post e pagine Facebook di Meetup, si chiedeva una figura che fosse in grado di legare le varie anime e costruire rapporti, legami. Tutti gli attivisti erano concordi nel voler cercare una persona che potesse riconcentrare l’attenzione del Movimento sui più deboli, sui diritti civili per evidenziare il distacco dal “contraente” Lega ed evidenziarne le differenze riprendendo vigore e riconquistando gli iscritti e simpatizzanti, “orfani” di Di Battista per avere nuovo “appeal” in Europa. Partiamo dalla Sicilia.

I nomi sarebbero questi. Federica Argentati, agronoma a capa del Distretto agrumi della Sicilia. Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale, inserita dalla rivista economica Forbes nella classifica dei 300 giovani under 30 più influenti del pianeta nel 2017. Invece, in Sardegna. Tiziana Mori, cagliaritana, tra i fondatori del Volantone Sardegna, rivista prima cartacea e poi on line dove si dava voce ai territori ai vari attivisti cinquestelle. Laurea in Giurisprudenza; Dottorato di Ricerca in “Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia”; giurista linguista (Corsi di inglese giuridico attestati da diversi atenei), con decine di pubblicazioni su riviste scientifiche di settore a sua firma (in ambito di diritto internazionale e dell’Unione Europea); Europrogettista, collabora attualmente con Sardegna Ranza Tv per cui cura anche una rubrica intitolata “Focus on Europe”; operante nel sociale come dirigente di onlus (Cooperazione internazionale e sostegno adozioni a distanza). Daria Derriu, algherese. Già candidata alle scorse Politiche del 2018 con il Movimento cinquestelle, Laurea in Relazioni Internazionali, già studentessa Erasmus, è attualmente iscritta ad un Master in studi diplomatici presso la SIOI di Roma. Il Movimento avrà trovato qualcuno che possa portare in Europa le battaglie dei Diritti umani, valorizzando una nuova figura con un percorso in parte simile a quello di Di Battista? Nella foto, Tiziana Mori.