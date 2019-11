Tiscali Ultrainternet Wireless, navigare a 100 Mega senza linea fissa

Abitate in campagna, in montagna o comunque in zone a bassa densità abitativa, dove non esiste una rete cablata perchè sarebbe antieconomico realizzarla? Tranquilli, con Tiscali la possibilità di avere una connessione internet veloce esiste lo stesso. Tecnicamente si chiama FWA (Fixed Wireless Access): i dati sono trasmessi dalla centrale alle antenne stradali, e da queste arrivano a casa del cliente tramite un’antenna ricevente. Questo tipo di connessione wireless viene detta “Fixed” perché le onde radio vengono usate solo per creare un ponte tra due antenne (fisse). Un altro nome col quale è conosciuta è FTTT (Fiber to the tower), cioè “fibra fino all’antenna”, perché il cavo in fibra ottica arriva fino all’antenna trasmittente (detta “stazione radio base” o BTS) che poi ritrasmette il segnale verso casa del cliente, senza l’uso di fili, tramite la rete mobile 4G+. A questo punto starete pensando che la navigazione sarà come quella di un cellulare: non proprio. La tipologia “misto fibra-rame” (questo è il nome che viene attribuito dalla legge) usufruisce di una connessione radio dedicata. Il vantaggio consiste in una velocità di navigazione generalmente meno soggetta a fluttuazioni, di alta qualità e sufficiente a “reggere” servizi come la tv streaming (anche in 4K) e i videogame in cloud.

Tiscali propone l’offerta Ultrainternet Wireless, sia in abbonamento che ricaricabile, con navigazione illimitata e velocità fino a 100 Mega in download e 3 in upload, modem Wi-Fi incluso, con tariffe a partire da 21.95€ al mese. Per verificare la copertura basta visitare il sito Tiscali Casa , chiamare il 130 o recarsi nei negozi Tiscali