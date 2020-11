“Tirrenia chiude collegamenti con la Sardegna e annuncia centinaia di licenziamenti”: Uiltrasporti pronta alla mobilitazione

“La compagnia marittima Tirrenia ha appena comunicato alle istituzioni competenti, tra cui la Regione Sardegna, l’interruzione dal prossimo 1° dicembre di alcuni collegamenti marittimi a causa della situazione di incertezza in merito alla proroga della Convenzione del servizio di continuità territoriale marittima. irrenia, tra personale navigante ed amministrativo, nonché un inevitabile impatto negativo sulla forza lavoro utilizzata localmente nei territori serviti sia in ambito portuale che nell’ambito dei servizi e, quindi, con prevedibile grave pregiudizio per l’economia delle isole servite”.

A dare la notizia è il segretario generale della Uiltrasporti sarda William Zonca. “Siamo fortemente preoccupati per la riduzione delle possibilità di movimento dei passeggeri e delle merci in Sardegna con questa contrazione delle rotte – scrive Zonca – ed esprimiamo molta preoccupazione per i quasi cinquecento marittimi i cui posti di lavoro sono messi a rischio da questa presa di posizione di Tirrenia. Chiediamo per questo un intervento immediato del ministero dei Trasporti e della Regione Sarda e siamo pronti alla mobilitazione qualora non si attivi immediatamente un tavolo di crisi. Non possiamo permetterci una ulteriore riduzione dei collegamenti con la Penisola perché è a rischio l’economia di un intero territorio”.