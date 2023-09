Tiro con l’arco, Sandro Lecca di Settimo rappresenterà l’Italia agli Invictus Games di Dusseldorf

Settimo San Pietro – Sarà Sandro Lecca che dal 9 al 16 settembre rappresenterà l’Italia alla 6ª edizione degli Invictus Games di Dusseldorf in Germania nelle discipline del Tiro con l’arco e del Rowing, il sindaco Gigi Puddu: “Un grandissimo in bocca al lupo al nostro caro concittadino”. Tanti i successi conquistati sinora dall’illustre campione che vanta anche la medaglia d’argento conquistata nel 2021 nel Campionato Interforze aperta anche ai tiratori disabili. Invictus Games è una gara sportiva nata su iniziativa del Principe Harry che prevede la competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive.

Al lancio dell’evento il principe aveva dichiarato che i giochi “possono testimoniare il potere dello sport nell’ispirare il recupero, supportare la riabilitazione e dimostrare che esiste vita oltre la disabilità”.

Il 30 agosto presso l’aeroporto di Roma Urbe si è svolta la presentazione del ‘Team Italia’ e la consegna della Bandiera Tricolore alla delegazione di atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) che parteciperà alla 6^ edizione dell’evento sportivo.

La consegna della bandiera Tricolore è avvenuta da parte della Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.