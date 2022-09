Tigre si è smarrita ad Alghero, appello a Radio Zampetta Sarda

SOS DA ALGHERO, SMARRITA TIGRE, RICOMPENSA PER CHI LA RITROVA.

AIUTATE CON LE CONDIVISIONI

Tigre è smarrita il 23/08/2022 – Zona Spiaggia MARIA PIA – Alghero

E’ trascorso un mese tristissimo alla disperata ricerca della nostra amata gatta e non riusciamo ad accettare che possa essere scomparsa nel nulla.

Inoltre e purtroppo, dopo diversi rinvii, la settimana prossima dobbiamo rientrare nella nostra città e lo sconforto ci assale all’idea di “abbandonarla” qui.

Per favore aiutateci a ritrovarla…

TIGRE, femmina di 6 anni, indossava collarino identificativo quando è scomparsa.

E’ snella e lunga, manto tigrato-maculato scuro con striscia di pelo scuro lungo tutta la colonna, macchie bianche su petto e pancia.

Si lascia avvicinare con cautela se non percepisce pericolo.

Chi dovesse ritrovarla o avere notizie può contattarmi al 3383504814.

Vi chiedo cortesemente di fare foto e/o video in caso di presunto avvistamento.

Generosa ricompensa.

Ci manca moltissimo e ci piacerebbe rientrare a casa tutti insieme

GRAZIE di cuore. Isabella

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove