Thyrrenian link, in 400 da tutta la Sardegna per dire no al cavo sottomarino

Non si abbassa l’attenzione da parte dei movimenti spontanei nati per contrastare il mega progetto dei cavi sottomarini che collegheranno la Sardegna alla Sicilia per trasportare l’energia elettrica prodotta: questa mattina 400 manifestanti da tutta la Sardegna si sono ritrovati nella zona di Terra Mala, dove approderà il cavo, per gridare a gran voce il proprio dissenso, mentre due giorni fa la nave Nexans Aurora è stata avvistata al porto di Cagliari, la nave posacavi che Terna ha pagato 650 milioni di euro per il collegamento Sardegna/Sicilia del Tyrrhenian Link.

Partenza da via delle Ninfee e arrivo al Villaggio Marina delle Nereidi: queste le tappe del corteo che questa mattina ha sfilato contro la realizzazione del contestato Tyrrhenian Link.

“Questa terra è nostra, questo mare è nostro, nessuno ha il diritto di portarci via i luoghi della nostra vita. Non saranno divieti, non saranno ordinanze, non saranno recinzioni a fermarci”, dicono i manifestanti, decisi ad andare fino in fondo alal protesta.